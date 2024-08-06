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Avcılar'da İş Yeri Silahlı Saldırıya Uğradı

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Avcılar'da Ahmet Yıldızhan'a ait iş yeri, 17 gün arayla iki defa silahlı saldırıya uğradı. İş yerinin bekçisi ve iş yeri sahibi Yıldızhan saldırılardan yara almadan kurtuldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AVCILAR'da Ahmet Yıldızhan'a ait iş yeri, 17 gün arayla iki defa silahlı saldırıya uğradı. İş yerinin bekçisi ve iş yeri sahibi Yıldızhan silahlı saldırılardan şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi Yıldızhan, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Ahmet Yıldızhan'a ait iş yerine 17 gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırı, 17 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Motosikletle gelen 2 şüpheli, uzun namlulu silahlarla ateş etti, ancak silah ateş almadı. Aynı kişiler bir süre sonra tekrar gelerek silahla ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin iddiasına göre şüpheliler kaçarken "Bu iş yarım kaldı, yine geleceğiz" diyerek uzaklaştı. Silahtan çıkan mermiler ofisin kapısına ve televizyona isabet etti. O sırada iş yerinde bulunan bekçi yara almadan kurtuldu. İkinci saldırı ise 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Ahmet Yıldızhan iş yerinin önünde bulunduğu sırada gerçekleşti. Otomobille gelen şüpheliler, Yıldızhan'a doğru iki el ateş etti. Kurşunlardan kaçmaya çalışan Yıldızhan şans eseri yara almadan kurtuldu. Her iki saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıdan iş yerine el koymak isteyen yakınını sorumlu tutan Yıldızhan, "Bir an önce önlemlerin alınmasını ve şüphelinin yakalanıp tutuklanmasını bekliyoruz. Can güvenliğimiz yerinde değildir. Emniyet güçlerimize güvenimiz sonsuzdur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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