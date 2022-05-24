Avcılar'da inşaattaki tehlikeli çalışma - Haberler

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yaptırılan inşaatta, beton kalıplarının önlem alınmadan sökülmesi tehlikeye davetiye çıkardı.

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden yaptırılan binanın inşaatındaki kalıp sökme çalışması, tehlikeye davetiye çıkardı. Binanın 5'inci katında çalışan işçilerin, beton kalıplarını önlem almadan söktüğü görüldü. Yayalar ve araçların sokaktan geçtiği esnada yapılan çalışmalar, görenleri tedirgin etti. İşçilerin mola verdiği anda ise bazı tahta parçaları kendiliğinden aşağı düştü. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansırken, sokağı kullananlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlardan gelen uyarılar üzerine inşaat firması, parçaların yoldan geçen yaya veya araçların üzerine düşmemesi için alt katlara file gerdirerek önlem aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel