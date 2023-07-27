İstanbul Avcılar'da bulunan Artaş inşaat firmasına ait inşaat alanında kalıp takma sırasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Avcılar'da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bulunan Artaş inşaat firmasına ait inşaat alanında kalıp takma sırasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Avcılar Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan Artaş inşaat firmasına ait inşaat alanında kalıp takma sırasında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm inşaatı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor. Yangında mahsur kalan olmazken kısa sürede tüm inşaatı saran yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.