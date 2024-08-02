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Avcılar'da İmalathane Yangını Kontrol Altına Alındı

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Avcılar'da bulunan bir imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerlerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Oğuzhan CİN - Veysel TİMDU - İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da içinde çeşitli iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosu üreten imalathanede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. İçerisinde çeşitli firmaların bulunduğu binanın, zemin katındaki elektrik panosu üretilen iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, alevler üst katta bulunan mobilya ve yatak üretimi yapan iş yerine de sıçradı.

"ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR"

Mobilya fabrikasında çalışan Gürsel Bozkurt, "Beni iş verenim Atalay bey aradı. 'Elektrik panosu üreten fabrikada yangın çıkmış, gel' dedi. Yangının oradan başladığını söyledi. Ben de acele bir şekilde gittim. Geldiğimde bizim fabrikaya sıçramıştı. Bizim fabrikamız mobilya fabrikası, gördüğünüz gibi şu anda yanıyor" ifadelerini kullandı. Görgü tanığı Berhudan Adıbelli ise, "Aşağısı pano üretim atölyesi, üst kat da mobilya, MDF ve yatak üzerine kurulu. Güvenlik arıyor ve aşağıdaki elektrik panosundan çıktığını söylüyor yangının. Yangın şu anda aşağıdan başlayıp bütün bölgeyi kapladı. Hala devam ediyor, bu yangın sabaha kadar sürer. Burası ortalama 7 bin ile 10 bin metrekare arasında bir yer" diye konuştu.

8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bina içerisinde bulunan iş yerlerinde büyük çapta hasar meydana geldi.İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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