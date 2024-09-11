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Avcılar'da İlkokul Önünde Park Kavgası

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Avcılar'da bir ilkokulun önünde park etme konusunda çıkan kavgada taraflardan biri içerisinde iki çocuğun bulunduğu otomobile saldırarak, ön camını kırdı. İki sürücü de ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

AVCILAR'da bir ilkokulun önünde park etme konusunda çıkan kavgada taraflardan biri içerisinde iki çocuğun bulunduğu otomobile saldırarak, ön camını kırdı. İki sürücü de ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu önünde meydana geldi. Okulun dağılma saatinde öğrenci ve velilerin kalabalık olduğu sırada, iki sürücü arasında park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri içinde iki küçük çocuğun bulunduğu diğer otomobilin ön camını kırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine okulun önüne polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 sürücüyü de emniyete götürdü. Sürücülerin emniyette ifadeleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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