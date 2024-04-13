Avcılar'da İkinci El Eşya Dolandırıcılığı

Avcılar'da ilanda gördükleri ikinci el eşyayı satın alma bahanesiyle girdikleri evi yağmaladıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi'nde oturan A.H'nin, kullanılmış ev eşyasını satmak için internet üzerinden ilan vermesi ve alıcı kılığıyla evine giren bazı kişilerce mağdur edilmesine yönelik şikayet üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, ilanı görüp adrese giden 6 kişinin, A.H. ile fiyatta anlaşamadığını ve daha sonra evdeki eşyayı yağmalayıp A.H'nin köpeğini alarak kaçtıklarını belirledi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, S.A, M.A, A.A, N.E.G, A.G. ve yabancı uyruklu H.A'yı Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı arasında yakaladı.

Adresteki aramada A.H'nin köpeği ve eşyayı bulan ekipler, ayrıca 105 uyuşturucu hap, 62 sentetik uyuşturucu, 66,5 gram kubar ile 3 fişek ve şarjör ele geçirdi.

Emniyet müdürlüğündeki sorgulamada, şüphelilerden S.A'nın başka bir yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "yağma" suçundan tutuklandı. Yabancı uyruklu H.A. ise sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi.

Zanlıların yağma olayından sonra kaçtıkları anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.