Avcılar'da İki Motosikletli Yardım Kutusunu Çaldı

Avcılar'da bir fırının yardım kutusu iki motosikletli tarafından çalındı. Hırsızlık güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

AVCILAR'da bir fırının yardım kutusu iki motosikletli tarafından çalındı

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'ndaki ekmek fırınına dün saat 23.00 sıralarında gelen kasklı iki motosikletliden biri araçtan inerek işyerine giderken arkadaşı onu dışarıda bekledi. Fırına giderek su almak istediğini söyleyen şüpheli, tezgahtarın kasadan ayrılmasından hemen sonra gözüne kestirdiği müşterilerin ekmek alacak gücü olmayanlar için kullanılmak üzere bağışta bulunduğu yardım kutusunu kucaklayarak koşup dışarıdaki arkadaşının yanına gitti. Arkadaşının gelmesi ile gaza basan iki şüpheli gözden kayboldu. Askıda ekmek uygulamasına destek amacıyla yerleştirilen yardım kutusunun çalınması şaşkınlık yaratırken, hırsızlık güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.