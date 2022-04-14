AVCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ ÖNCE YARALADIKLARI KİŞİYİ GERİ GELİP ÖLDÜRDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ ÖNCE YARALADIKLARI KİŞİYİ GERİ GELİP ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
AVCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ ÖNCE YARALADIKLARI KİŞİYİ GERİ GELİP ÖLDÜRDÜ

AVCILAR'da motosikletli iki kişi, poliste daha önceden 25 suç kaydı bulunan Hürkan Özkan'ı sokak ortasında silahla yaralayıp, kaçtı.

AVCILAR'da motosikletli iki kişi, poliste daha önceden 25 suç kaydı bulunan Hürkan Özkan'ı sokak ortasında silahla yaralayıp, kaçtı. Bir süre sonra olay yerine yeniden gelen şüpheliler, ateş edip Özkan'ı öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, sokak ortasında Hürkan Özkan'a silahla ateş etti. Özkan yaralanıp yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Bir süre sonra motosikletle olay yerine dönen şüpheliler, Özkan'a tekrar ateş edip, hızla uzaklaştılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni savcılık talimatıyla çevrede bulunan bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Hürkan Özkan'ın 25 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title