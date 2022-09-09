Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı (3) Güncel Haberler İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Kaynak: AA / Güncel Avcılar Güncel Haberler

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