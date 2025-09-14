Haberler

Avcılar'da İki Ayrı Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasında

Avcılar'da İki Ayrı Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir şüpheli, apartmanın girişindeki diafonları çaldıktan sonra kaçarken, başka bir kadın ise iş merkezinde valiz çaldı. Her iki olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

AVCILAR'da bir şüpheli apartmanın girişindeki diafonları saniyeler içinde sökerek kaçtı. Bir başka hırsızlık olayında ise, iş merkezinde dolaşan kadın, mağaza önünde bulunan valizlerden birini alarak dükkan önünden uzaklaştı. İki hırsızlık olayı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlk olay, Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde çevresindeki binaları hedef seçen şüpheli, sabah saatlerinde bina girişlerindeki diafon adı verilen ses ve görüntü sistemlerini kısa sürede sökerek çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, olayın ardından caddeden uzaklaştı. Saniyeler içindeki hırsızlık güvenlik kameraları tarafından göürntülendi.

ÖNCE ÇEVREYİ KONTROL ETTİ SONRA ÇALDI

İkinci olay ise, Marmara Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Şüpheli dükkan önünde bulunan valizlerden birini inceleme başladı. Çevresini kontrol ettikten sonra valizi sürükleyerek götüren şüpheli dükkan önünden uzaklaştı. İş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlığı fark etti ardından da polise başvurdu. Polis her iki olayla ilgili de inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çatıya çıkan komşu kızını kurtarmak isteyen 2 kişi düştü

Çatıda nefes kesen dakikalar! Komşu kızını kurtarmak isterken düştüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.