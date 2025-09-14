Avcılar'da İki Ayrı Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasında

AVCILAR'da bir şüpheli apartmanın girişindeki diafonları saniyeler içinde sökerek kaçtı. Bir başka hırsızlık olayında ise, iş merkezinde dolaşan kadın, mağaza önünde bulunan valizlerden birini alarak dükkan önünden uzaklaştı. İki hırsızlık olayı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlk olay, Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde çevresindeki binaları hedef seçen şüpheli, sabah saatlerinde bina girişlerindeki diafon adı verilen ses ve görüntü sistemlerini kısa sürede sökerek çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, olayın ardından caddeden uzaklaştı. Saniyeler içindeki hırsızlık güvenlik kameraları tarafından göürntülendi.

ÖNCE ÇEVREYİ KONTROL ETTİ SONRA ÇALDI

İkinci olay ise, Marmara Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Şüpheli dükkan önünde bulunan valizlerden birini inceleme başladı. Çevresini kontrol ettikten sonra valizi sürükleyerek götüren şüpheli dükkan önünden uzaklaştı. İş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlığı fark etti ardından da polise başvurdu. Polis her iki olayla ilgili de inceleme başlattı.