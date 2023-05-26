Avcılar'da iki ayrı hırsızlık olayı

Avcılar'da bir camiden sadaka kutusu çalınırken, bir başka şüpheli de yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu çaldı. İki olay da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AVCILAR'da bir camiden sadaka kutusunu çalan şüpheli her yerde aranıyor. Yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu çalan bir başka şüpheli ise, polis ekipleri tarafından yakalandı. İki hırsızlık olayı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İki olay da dün Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. Şükriye Yoluç Camii'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, camiye girerek sadaka kutusunun olduğu bölüme yöneldi. Sadaka kutusunun içindeki paraları çalan şüpheli camiden hızla uzaklaştı. Polis güvenlik kamerası ile görüntülenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yine Tahtakale Mahallesi Trafo Mevkii'nde başka bir şüpheli ise, yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu gözüne kestirdi. Cep telefonunu çalmak için uygun zaman kollayan şüpheli kadının etrafında bir süre dolaştı. ardından da kadının yanına yaklaşarak cep telefonunu çaldı. Şüpheli, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.