Avcılar'da İki Aile Arasında Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Olay, dün gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kavga sırasında, diğer aileden bir kişinin otomobiline saldırarak camlarını kırdı. Otomobiline zarar verildiğini gören kişi ise eline sopa alarak karşılık vermek isterken iki kadın engel olmaya çalıştı. Araca saldıran iki genci anneleri sakinleştirerek uzaklaştırmak istedi. Çevredekiler kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 2 kişinin yaralandığı kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel