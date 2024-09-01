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Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı, D-100 kara yolu yeniden açıldı

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Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Otobüsün kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Edirne istikameti yeniden ulaşıma açıldı.

Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, ekipler aracı kaldırmak için çalışma başlattı.

Otobüsün kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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