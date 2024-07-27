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Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

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Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, 3 araca çarptı ve 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Otobüs şoförü serbest bırakıldı.

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.

Kazada, işçi taşıyan 34 LLT 556 plakalı minibüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Özgür K. ise polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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