Avcılar'da İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Avcılar'da İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklet sürücüsü S.B. ve İETT otobüsündeki bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Bulvarda aksayan trafik, söz konusu araçların kaldırılması sonrası normale döndü.