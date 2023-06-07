Üye Girişi
Haberi Paylaş
Avcılar'da İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Avcılar'da İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Güncel Haberler

Avcılar'da İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklet sürücüsü S.B. ve İETT otobüsündeki bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Bulvarda aksayan trafik, söz konusu araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

Avcılar'da İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 TP 7911 plakalı 147 Hat numaralı İETT otobüsü, Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda S.B. idaresindeki 34 GPL 960 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.B. ve İETT otobüsündeki bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Bulvarda aksayan trafik, söz konusu araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

İtfaiye Avcılar İETT Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title