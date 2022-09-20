Avcılar'da İBB'nin altyapı çalışması sırasında su borusu patladı Güncel Haberler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Avcılar'daki altyapı çalışması sırasında su borusu patladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Avcılar'daki altyapı çalışması sırasında su borusu patladı. Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmaları sırasında bir hafriyat kamyonunun açılan çukura kayması sonucu su borusu patladı. Patlama sonucu taşan sular caddeyi göle çevirirken suların çekilmesinin ardından cadde çamurla kaplandı. Ekiplerin çalışmasının ardından çukura kayan kamyon çıkarıldı ve patlayan su borusu onarıldı. Ekiplerin caddedeki altyapı çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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