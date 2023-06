Avcılar'da Husumetli Olduğu İddia Edilen Şahıs Gençleri Kurşunladı

Avcılar'da bir şahıs, husumetlisi olduğu ileri sürülen genci kurşun yağmuruna tuttu. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, 27 yaşındaki genç kurşunların isabeti sonucu göğsünden ve kafasından ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sidar Can (27) isimli genç, 34 ESH 807 plakalı hafif ticari aracı ile seyir halindeyken, husumetlisi olduğu ileri sürülen bir şahıs otomobiliyle yanına yanaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrası şüpheli şahıs, Sidar Can'ı kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan Can, kafasından ve göğsünden yaralandı. Şüpheli aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı Can, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, caddeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Emniyet şeridi ile trafiğe kapatılan yol, incelemenin bitmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili konuşan vatandaş Sinan Altıner, "Buradan geçtiğim sırada sağda polis araçları, ambulanslar geliyordu. Bir aracın arka camında kurşun izleri vardı. Polis ekipleri yolu kesmişlerdi. Bir insan yerde yatıyordu. Buradan kaldırılmadan önce ölmemişti. Ambulansa götürdüklerinde canlıydı diye duydum. Nasıl bu kadar kolay bir insan öldürülüyor? Allah sonumuzu hayretsin" dedi. - İSTANBUL