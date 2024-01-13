Avcılar'da hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı olarak çıktılar

İhsan DÖRTKARDEŞİSTANBUL, (DHA)-AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 3 kişiden ikisi hafif yaralanırken, bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Alkol kutularının bulunduğu otomobilin arka tamponunda yer alan 'Masal bitti' yazısı dikkat çekti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Cihangir Mahallesi D-100 Karayolu, Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Turan Ş.'nin kullandığı 58 FZ 493 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüje çarparak savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paramparça olan otomobilde sıkışan iki kişi sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Turan Ş. ile Zeki Can K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan Ahmet Turan Ç. İse Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilin içerisinde bulunan alkol kutuları ile, arka tamponunun da yer alan 'Masal Bitti' yazısı dikkat çekti.