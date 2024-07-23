Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tahtakale Mahallesi'ndeki metal geri dönüşüm sahası olarak kullanılan hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda ilçeden itfaiye ekibinin olay yerine yönlendirildiği yangının oluşturduğu yoğun dumanlar çevreden görüldü.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Söz konusu işletmenin bugün kapalı olduğu öğrenildi.