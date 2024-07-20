Avcılar'da Hurda Yüklü Kamyon Devrildi

Avcılar'da virajı alamayarak devrilen hurda yüklü kamyon trafiğin aksamasına neden oldu.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SE 0460 plakalı hurda demir yüklü kamyon, Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey Yanyol'da virajı alamayarak devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonun dorsesinde kalan ve dökülerek çevreye dağılan hurda demirler başka bir araca yüklendi. Ardından kamyon vinç yardımıyla çekildi.

Temizlik ekipleri, yola dökülen yağın diğer araçları etkilememesi için kumlama çalışması yaptı.

Kaza dolayısıyla aksayan trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.