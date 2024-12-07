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Avcılar'da Hırsızlık Şüphesi: 7 Araç Camı Kırıldı

Avcılar'da Hırsızlık Şüphesi: 7 Araç Camı Kırıldı
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Avcılar'da bir şüpheli, hırsızlık amacıyla park halindeki 7 aracın camını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Avcılar'da, bir şüphelinin hırsızlık amacıyla 7 aracın camını kırarak içini kontrol ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gümüşpala Mahallesi Güzel Bakan Sokak'a gelen bir kişi, bir iş yerine ait park halindeki 5 araç ile mahalle sakinlerine ait 2 aracın camını kırdı. Araçların içine girerek hırsızlık yapmaya çalışan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çalışma başlattı.

İş yeri Çalışanı Tunahan Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece 02.00 civarında sokağa gelen kişinin araçların camlarını kırdığını belirterek, "İçlerini kontrol ediyor, değerli eşya olup olmadığına bakıyor. Aynı şekilde de iki arka sokakta bulunan 2-3 aracın camlarını kırarak kontrol ediyorlar." dedi.

Şirket yetkilisi Barış Akgöz, sabaha karşı polisin aramasıyla olaydan haberdar olduğunu dile getirerek, "Şirket merkezimiz önünde bulunan 5 aracımıza zarar verildiği ve hırsızlık şüphesi olduğunu beyan ederek bizi çağırdılar. Araçlarımız içerisinde önemli eşyalarımız yoktu ama camlarımız kırıldığı için maddi olarak zararımız var." şeklinde konuştu.

Öte yandan şüphelinin araçların camını kırıp hırsızlık amacıyla içini kontrol ettiği anlak güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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