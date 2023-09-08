Avcılar'da Hırsızlık Girişimi Yangına Neden Oldu

Avcılar'da iki binanın ortak kullandığı bodrum katına giren hırsız, kabloları çalmak isterken kısa devre yaparak yangın çıkmasına neden oldu. Hırsız olay yerinden kaçtı.

AVCILAR'da iki binanın ortak kullandığı bodrum katına, havalandırma penceresinden giren hırsız, kabloları çalmak istedi. Hırsız hattın kısa devre yapması üzerine bodrum katında yangın çıkmasına neden oldu. Korkan hırsız, kabloları çalamadan olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 yan yol üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katından önce şiddetli bir patlama sesi geldi. Patlamanın ardından yangın başladı. Bodrum katından dumanlar yükselmesi üzerine, çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında bina sakinleri tahliye edildi. Bodrum kapısının kilidini kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

HIRSIZI GÖRMÜŞLER

Görgü tanıkları, çevredeki binalara dadanan hırsızın bodrum katına havalandırma penceresini zorlayarak girdiğini belirtti. Çok şiddetli bir patlama yaşandığını ardından da bodrum katından alevler yükseldiğini söyleyenler, hırsızın olay yerinden kaçarak uzaklaştığını ifade etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.