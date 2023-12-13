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Avcılar'da Hırsızlık Girişimi

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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan bir binada hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli, apartman sakinleri tarafından fark edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hırsızlık olayı sonuçsuz kaldı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanarak kısmen boşaltılan binadaki bir daireye yerleşen hırsız, apartmandakiler tarafından fark edildi. Polisin gelmesiyle evden çıkamayan hırsız, kapı kilidini bozdu. İtfaiye ekipleri kilitli kapıyı açmaya çalıştığı sırada hırsızın havalandırma boşluğundan kaçtığı ortaya çıktı.

Merkez Mahallesi'ndeki Rıfat Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan 6 katlı binanın en üst katında oturan Koray Avuç'un değerli eşyalarını alarak kısmen boşalttığı evine giren şüpheli, apartman sakinleri tarafından fark edildi. Kimliği belirsiz kişinin apartmandakilere evi kiraladığını söylemesi üzerine şüphelenen komşular, durumu Koray Avuç'a bildirdi. Evini hiç kimseye kiralamadığını belirten Koray Avuç, dairesine gelirken yolda polisi arayarak evinde hırsız olduğu ihbar etti. Polislerin geldiğini gören şüpheli, içeri girmelerini engellemek için eline geçirdiği bir aletle vurarak kapı kilidi bozdu. Polislerin çağırdığı çilingir, bozulan kilidi açamadı. Bunun üzerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekibi, balyoz darbeleri ve levyelerle çelik kapıyı açmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince motorlu testere getirilerek kapı kesildi. Yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından kapının ortasında bir kişinin geçebileceği delik açıldı. İçeri giren polisler, evde kimseyi bulamadı. Polis, şüphelinin havalandırma boşluğundan alttaki boş dairelerden birine indiğini, buradan da kaçtığını tespit etti.

Ev sahibi Koray Avuç, "Komşular bu kişi ile diyaloğa geçiyor. Evi Ahmet isimli birisinden kiraladığını söylüyor. Komşular haber verince hemen geldim. Eşim de polisi arıyor. Kapıyı zorla açtılar. Buradaki birkaç parça eşyayı daha alıp gideceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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