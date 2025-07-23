Avcılar'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Avcılar'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Avcılar'da iki şüpheli, bir mağazanın önünde sergilenen vantilatörleri çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

AVCILAR'da 2 şüpheli bir mağazanın önünde sergilenen vantilatörleri çalarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir mağazada dün öğle saatlerinde meydana geldi. İki kişi mağaza önünde sergilenen ürünlerin yanına gelerek bir süre inceledi. Daha sonra şüphelilerden biri köşe başında bekleyerek gözcülük yaptı diğer arkadaşı ise vantilatörlerin bulunduğu yere tırmandı. Bu sırada mağazanın önünden bir kişinin geçtiğini görünce şüpheli aşağı indi. Adamın yürüyerek uzaklaşmasının ardından yeniden tırmanan şüpheli, üst taraftaki vantilatörü arkadaşına verdi, diğerini de kendisi alarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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