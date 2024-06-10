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Avcılar'da Havuzda Çıkan Kavgada 1 Kişi Yaralandı

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Avcılar'da bir sitenin havuzunda iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR'da sitenin havuzunda iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı.

Tahtakale Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir sitenin havuzunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, aralarında kadınlarında bulunduğu gruptakiler birbirine saldırdı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, çevredekiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan O.Y., M.T. ile 18 yaşından küçük M.Y.K. gözaltına alındı. M.K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, O.Y. ile M.T. isimli şüpheliler "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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