Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da Havaya Ateş Eden Kişiye Müdahale: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir düğünden sonra havaya ateş eden bir kişiyle müdahale eden polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Olayda iki şüpheli gözaltına alındı.

AVCILAR'da havaya ateş eden bir kişiye müdahale eden ekiplerle grup arasında arbede yaşandı. Havaya ateş açarak grubu dağıtan ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.40 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 555 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, katıldıkları düğünden sonra yakınının evine misafir olarak gelen bir kişi yanındaki silahla havaya ateş etmeye başladı. Olay yerine yakın mesafede görevli polis ekipleri silah sesleri üzerine adrese giderek müdahale etti. Direnen ve zorluk çıkaran şüpheli ve yakınlarına havaya ateş ederek durduran ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik Avcılar 3-sayfa Güncel Polis Olay

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Dünyaca ünlü Türk kolonya devine şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı

Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle!
title