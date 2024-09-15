Avcılar'da Havaya Ateş Eden Kişiye Müdahale: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Olay, saat 17.40 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 555 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, katıldıkları düğünden sonra yakınının evine misafir olarak gelen bir kişi yanındaki silahla havaya ateş etmeye başladı. Olay yerine yakın mesafede görevli polis ekipleri silah sesleri üzerine adrese giderek müdahale etti. Direnen ve zorluk çıkaran şüpheli ve yakınlarına havaya ateş ederek durduran ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel