Avcılar'da Hatalı Park Trafiği Kilitledi

Avcılar'da Hatalı Park Trafiği Kilitledi
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Avcılar'da D-100 Karayolu'na bağlantı sağlayan caddede park edilen otomobil, körüklü otobüsün dönüşünü engelleyerek uzun süreli trafik jamına neden oldu. Sürücünün alandan uzaklaşmasının ardından trafik normale döndü.

AVCILAR'da D-100 Karayolu'na bağlantıyı sağlayan caddenin girişine park edilen otomobil, körüklü otobüsün dönüşünü engelleyince trafik uzun süre kilitlendi. Otobüsteki yolcular çileden çıkarken, metrelerce uzayan trafikte bekleyen sürücüler ise tepki gösterdi. Polisin uzun süren çabalarından sonra ulaşılan sürücü, direksiyona geçerek hızla uzaklaştı.

Avcılar'da D-100 Karayolu'na bağlantıyı sağlayan Namık Kemal Caddesi girişine park edilen bir otomobil, körüklü İETT otobüsünün dönüşünü engelleyince trafik kilitlendi. Otobüsün arkasında araç kuyrukları oluşurken, çevredekiler ve polis otomobilin sürücüsüne ulaşmak için seferber oldu. Yunus polisi otomobilin plakasından sürücüyü tespit ederek telefonla ulaşmaya çalıştı. Otobüste bekleyen yolcular zor durumda kalırken, caddeye çıkmak için bekleyen araç sürücüleri de tepki gösterdi. Uzun bir süre sonra olay yerine gelen sürücü, otomobiline binerek hızla uzaklaştı. Körüklü otobüsün ayrılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.

Çevre sakini Muharrem Atlı, "Bu noktada hatalı parkların önüne geçebilmek için tabela konuldu, duba monte edildi. Buna rağmen sürücülerin park konusundaki ısrarı sonucu trafik sıkı sık kilitleniyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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