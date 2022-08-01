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AVCILAR'DA HAREKETLİ DAKİKALAR?

AVCILAR'da boşandığı eşi ve çocuğunun eve dönmesini isteyen Murat B. aksi halde evi ateşe vereceğini söyledi.

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AVCILAR'da boşandığı eşi ve çocuğunun eve dönmesini isteyen Murat B. aksi halde evi ateşe vereceğini söyledi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Hasat Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan M.B. elinde benzin dolu şişe olduğu halde pencereye çıkarak ayrıldığı eşi ve çocuğunun eve dönmesini, aksi halde kendisi ile birlikte evi ateşe vereceğini bağırdı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı aralığından polisler ile görüşmeyi kabul eden Murat B. ayrıldığı kadın ve çocuğunun mutlaka dönmesi gerektiğini yineledi. İtfaiye ekipleri de olası müdahale için geride bekledi. Bir ara ekiplerin pencereden içeri girmesi düşünüldü. Ancak Murat B. ikna edilerek elindeki benzin şişesi alındı ve polis merkezine ifade vermek üzere götürüldü. Murat B.'nin yakınları bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini serbest bırakıldıktan sonra yine benzer olaylara girişebileceğini belirtti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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