Avcılar'da Hafif Ticari Araçtan Atılan Kadın Güvenlik Kamerasında

Avcılar'da seyir halindeki hafif ticari araçtan atılan bir kadının olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, kadın hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da bir kadının, seyir halindeki hafif ticari araçtan atıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tahtakale Mahallesi'ndeki bir sokakta seyir halinde olan hafif ticari araçtan bir kadın atıldı. Araç sürücüsü olayın ardından durmayarak sokaktan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan atılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şikayetçi olmadığı öğrenilen kadının araçtan atılma anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.