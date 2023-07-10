AVCILAR'da Hafif Ticari Araç Hırsızlığı

AVCILAR'da bir fırının önünde ekmek yüklenen hafif ticari araç, bir kişi tarafından çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Fırın sahibi polise şikayetçi oldu.

AVCILAR'da fırından ekmek yüklenilen hafif ticari araca yanaşan otomobildeki bir kişi saniyeler içinde hafif ticari aracı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 6.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde bir fırının önünde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde bakkallara ve marketlere ekmek dağıtmak için hafif ticari araca ekmek yüklendiği sırada, sokaktan geçen bir otomobilden bir kişi indi. Hafif ticari aracın kapısını açarak, aracın üzerindeki kontak anahtarı çalıştıran şüpheli saniyeler içinde araçla birlikte uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"15-20 SANİYE İÇİNDE ALIP GÖTÜRÜYOR '

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