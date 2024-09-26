Avcılar'da Güvercin Kulübelerinin Olduğu Arazide Yangın Çıktı
Avcılar'da güvercin kulübelerinin bulunduğu arazide çıkan yangında, itfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile alevlerin kulubelere sıçramasını önledi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Avcılar'da, güvercin kulübelerinin bulunduğu arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki arazideki otlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinleri tarafından araziye güvercin kulübeleri yapıldığını öğrenen ekipler, çalışmalarındaki hassasiyeti artırdı.
İtfaiye personelinin çalışması sonucu içinde onlarca güvercinin bulunduğu kulübelere alevler sıçramadan yangın söndürüldü.
Ekiplerin arazideki soğutma çalışmaları sürüyor.