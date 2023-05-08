Avcılar'da güvenli otoparkta motosiklet çalındı

AVCILAR'da, bilgisayar mühendisi Ahmet Furkan Vatansever'in güvenli olduğu için bıraktığı otoparktaki motosikleti çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bilgisayar mühendisi Ahmet Furkan Vatansever (25), geçen yıl 130 bin liraya aldığı motosikletini güvenliği olduğu için Denizköşkler Mahallesi'ndeki otoparka bıraktı. Otoparka 6 aydır abone olan ve motosikletini buraya bırakan Vatansever, geçtiğimiz pazar motosikletini almak için gittiğinde şaşkınlık yaşadı. Durumu otopark görevlilerine ileten Vatansever, yapılan incelemelerin ardından motosikletinin çalındığını öğrendi. Vatansever polis merkezine giderek şikayetçi olurken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Motosikleti çalınan Ahmet Furkan Vatansever, "Otoparka skuter ile bir kişi gelmiş, güvenlik görevlisine abonmanlığını sonlandıracağını söyleyerek motorların yanına gelmişler. Bu sırada telefonla konuşur gibi davranarak, 'Eşim dürüm istedi. Birazdan döneceğim, istersen sana da getireyim" diyerek uzaklaşıyor. Kısa süre sonra iki kişiden biri dönerek; girişteki güvenlik görevlisine bu mahallede oturduğunu, bugüne kadar ödemeleri düzenli yaptığını, abonman ücretini sabah getireceğini belirterek tek başına motosikletin yanına gidiyor. Motosikleti 10 saniye içerisinde çalıştırarak uzaklaşıyor. Dışarıda bekleyen elektrikli motosikleti kullanan arkadaşı da kendisini takip ediyor. Polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Motosikletimin bulunmasını ya da otopark tarafından zararımın karşılanmasını bekliyorum" dedi.