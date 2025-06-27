Avcılar'da Gürültü Yüzünden Silahlı Saldırı

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Avcılar'da içki içip gürültü yapan iki kişiyi uyardıktan sonra çıkan tartışmada, bir kişi silahıyla ateş açarak onları yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da evinin önünde içki içip gürültü yaptıkları gerekçesiyle 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Cihangir Mahallesi Yuva Sokak'ta ikamet eden G.D. (34), apartmanın önünde içki içip gürültü yapan O.Ş. ve M.E.Ö'yü uyardı.

Tartışma çıkması üzerine G.D, silahıyla ateş açarak 2 kişiyi bacaklarından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zanlı ise silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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