Son dakika haber: AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN ÖNCE ELBİSELER SONRA ÇOCUK ÇIKTI - Haberler

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Son dakika haber: AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN ÖNCE ELBİSELER SONRA ÇOCUK ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: AVCILAR'da 10 mahalleye yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarından birine oğlunu sokarak içindeki tüm kıyafetleri dışarı çıkartan çift cep telefonu ile görüntülendi.

AVCILAR'da 10 mahalleye yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarından birine oğlunu sokarak içindeki tüm kıyafetleri dışarı çıkartan çift cep telefonu ile görüntülendi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki merkezi noktaya yerleştirilen kullanılmış kıyafet, ayakkabı ve teksil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm kumbarasının yanına gelen bir kadın kapağı açarak 4-5 yaşlarındaki oğlunu içine soktu. Çocuk kumbaranın içerisindeki kıyafet ve dolu poşetleri tek tek kumbaranın haznesine bırakırken annesi de bunları alarak yere bıraktı. Bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen hırsızlıkta kadın her defasında çevreyi kontrol ederek poşetleri kumbaradan alırken yanlarına gelen eşi olduğu sanılan kişi bunları topladı. Tekstil kumbarası tamamen boşaltılıncaya kadar süren hırsızlığın sonunda annesi çocuğunu çekip çıkardı. Kıyafet torbalarını bir araca yükleyen anne ve baba ile çocukları uzaklaştı.

Son dakika haber: AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN ÖNCE ELBİSELER SONRA ÇOCUK ÇIKTI

Son dakika haber: AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN ÖNCE ELBİSELER SONRA ÇOCUK ÇIKTI

Son dakika haber: AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN ÖNCE ELBİSELER SONRA ÇOCUK ÇIKTI

Son dakika haber: AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN ÖNCE ELBİSELER SONRA ÇOCUK ÇIKTI

Son dakika haber: AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN ÖNCE ELBİSELER SONRA ÇOCUK ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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