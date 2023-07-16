Avcılar'da Giysi Kumbarasından Kıyafet Çalan Çocuklar Görüntülendi

Avcılar'da belediye tarafından ihtiyaç sahipleri için yerleştirilen giysi kumbarasından çalınan kıyafetler, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Çocuklar, birbirlerine yardım ederek kumbaradan giysileri çaldılar. Olaya tanık olan esnaf, duruma tepki göstererek çözüm bulunmasını istedi.

AVCILAR'da giysi kumbarasından kıyafet çalan çocuklar kameraya yansıdı. İhtiyaç sahipleri için belediye tarafından yerleştirilen giysi kumbarasına küçük bir çocuğu sokan yaşça daha büyük olan çocuk, yanındaki başka bir çocuğa da, kumbaradan çıkan giysileri taşıttı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde yaşandı. Belediyenin ihtiyaç sahipleri için sokağa koyduğu elbise kumbarasından çocuklar kıyafet çaldı. Yanındaki iki küçük çocukla giysi kumbarasının yanına gelen yaşça daha büyük olan çocuk, çocuklardan birini kumbaranın içine soktu. Kumbaranın içine giren çocuk, poşet içerisindeki giysileri dışarıya uzattı. Kumbara önünde bekleyen yaşça büyük olan çocuk ise, aldığı giysi poşetlerini yanındaki diğer çocuğa taşıttı. Görüntülendiklerini fark eden çocuklar yüzlerini kapatarak uzaklaştı. Çocukların kumbaradan giysi çaldığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahallede esnaflık yapan Muammer Büyük olaya tepki göstererek, "Benim tam karşımda elbise kumbarası var. Bu, garibanlar için yapılmış. Çocukları getiriyorlar. Bu bölüm çocuğun kafasına girse, bir de içinde bir tuzak var. Her gün çocukları buraya sokuyorlar. Elbiseleri burada satıyorlar. El arabalarıyla geliyorlar. Çocuğu sokuyor, elbiseyi çocuk içeriden veriyor. Aşağı mahallede bit pazarında satıyorlar. Biz buraya kıyafetleri boşuna atmıyoruz. Niye getirelim katlayalım ütüleyelim bu elbiseleri ' Sizin için mi bırakıyoruz bunları ' Kim ilgileniyorsa bunlara acil bir çözüm bulunsun. Kamera takılsın. Bir cezası olsun bunun " dedi.