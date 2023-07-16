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Avcılar'da Giysi Kumbarasından Kıyafet Çalan Çocuklar Görüntülendi

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Avcılar'da belediye tarafından ihtiyaç sahipleri için yerleştirilen giysi kumbarasından çocuklar tarafından kıyafet çalındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın yaşandığı bölgedeki esnaflar duruma tepki göstererek çözüm bulunmasını istedi.

AVCILAR'da giysi kumbarasından kıyafet çalan çocuklar kameraya yansıdı. İhtiyaç sahipleri için belediye tarafından yerleştirilen giysi kumbarasına küçük bir çocuğu sokan yaşça daha büyük olan çocuk, yanındaki başka bir çocuğa da, kumbaradan çıkan giysileri taşıttı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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