Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 1
AVCILAR Tahtakale mahallesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
AVCILAR Tahtakale mahallesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
AVCILAR Tahtakale mahallesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
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