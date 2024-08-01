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Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

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AVCILAR Tahtakale mahallesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

AVCILAR Tahtakale mahallesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar İtfaiye Güncel Haberler

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