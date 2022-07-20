AVCILAR'DA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Haberler

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AVCILAR'DA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'ndeki gecekondu alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'ndeki gecekondu alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yeşilkent Mahallesi G-660'ıncı Sokak'ta İsmail Hazar'a ait gecekonduda saat 00.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev kısa sürede alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangının bitişiğindeki evlere sıçramaması için çaba harcadı. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Ev sahibi İsmail Hazar, "Evde kiracı olarak 5-6 kişi yaşıyordu. Bir düğüne gittikleri için evde kimse yokmuş. Evde birkaç duvar dışında bir şey kalmadı" dedi.

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