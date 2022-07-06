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AVCILAR'DA GECE YARISI İLGİNÇ OLAY

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Küçük kız sopayla kovaladığı adama '5 gündür eve gelmiyorsun' diye bağırdıİhsan DÖRTKARDEŞİSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da dün gece yarısı güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü takıldı.

Küçük kız sopayla kovaladığı adama '5 gündür eve gelmiyorsun' diye bağırdı

İhsan DÖRTKARDEŞİSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da dün gece yarısı güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü takıldı. Bir kız çocuğu sopayla kovaladığı bir adama, '5 gündür eve gelmiyorsun' diye bağırdı. Gece geç saat olmasına rağmen takım elbiseli olan adamın, sopa darbelerinden kaçınmak için kız çocuğuna müdahale ettiği gözlendi. Çocuğun arkasından gelen bir kadının da adama tepki gösterdiği dikkat çekerken, çevredekilerin şaşkın bakışlarla bu ilginç durumu izlediği görüldü.

Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'nde dün saat 01.15 sıralarında yaşanan olayda, kız çocuğunun '5 gündür eve gelmiyorsun' sözleri ve arkasından gelen kadının tepkilerinden ailevi bir tartışma olduğu anlaşıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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