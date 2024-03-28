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Avcılar'da gece kulübüne silahlı saldırı: 4 şüpheli tutuklandı

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Avcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart'ta Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bekleyen Muhammet Subaşı'nın (25) hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik silahlı saldırıya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan koordineli çalışmalar sonucu kimliği belirlenen 5 şüpheli, Esenyurt ve Avcılar'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir zanlı ise serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille ilerleyen saldırganların araçtan iş yerine doğru ateş açmaları ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Avcılar 3.Sayfa Güncel Haberler

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