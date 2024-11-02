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Avcılar'da Freni Boşalan Kamyon Emlakçıyı Vurdu

Avcılar'da Freni Boşalan Kamyon Emlakçıyı Vurdu
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Avcılar'da, belediyeye ait hafriyat kamyonunun freni boşalması sonucu bir emlakçı dükkanında hasar meydana geldi. Olayda, kamyon park halindeki bir araca çarptıktan sonra emlak ofisinin duvarını yıkarak içeri girdi.

Avcılar'da freni boşalan belediyeye ait hafriyat kamyonunun girdiği emlakçı dükkanında hasar oluştu.

Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden Ş.G. idaresindeki 34 SBJ 58 plakalı, Avcılar Belediyesine ait hafriyat kamyonunun freni boşaldı. Önce park halindeki 34 RC 0468 plakalı cipe çarpan kamyon, ardından emlak ofisinin duvarını yıktı. Kazada, kamyonun bir kısmı yıkılan duvardan emlak ofisine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle emlak ofisi ve araçta hasar oluştu.

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kamyon dükkandan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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