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Avcılar'da Fore Kazık Makinesi Devrildi

Avcılar'da Fore Kazık Makinesi Devrildi
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Avcılar Sahili'nde zemin güçlendirme çalışması sırasında TIR'a yüklenmek istenen fore kazık makinesi devrildi. Operatör şans eseri yara almadan kurtuldu.

Avcılar Sahili'nde zemin güçlendirme çalışması yapıldıktan sonra TIR'a yüklenmek istenen fore kazık makinesi devrildi. Kazada aracı kullanan operatör şans eseri yara almadan kurtuldu.

Avcılar Denizköşkler Sahili'nde İSKİ arıtma tesisinin hemen yanındaki alanda güçlendirme çalışması yapıldı. Çalışmada kullanılan fore kazık makinesinin TIR'a yüklenmesine karar verildi. Büyük ve ağır olan araç, dün gece dorseye yüklendikten sonra dengede park edilmek istenirken operatörün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kazadan aracı kullanan operatör şans eseri yara almadan kurtuldu. Beton zemine düşerek yan duran fore kazık makinesini yeniden TIR'a yükleyebilmek için iki büyük vinç getirildi. Vinçlerin yardımı ile fore kazık makinesi düzeltildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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