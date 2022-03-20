Avcılar'da firarda olan 'Şebelek' ile heyecanlandıran buluşma

KARAMAN (DHA) - AVCILAR'da bir hafta önce açık unutulan pencereden çıktıktan sonra kaybolan yavru kedinin itfaiye tarafından bulunması, Sevda Karaman'a heyecanlandıran bir kavuşma anı yaşattı. "O benim kızım" diyerek 'Şebelek' isimli kediye sarılan ve bırakmayan kadının sevinci konuşmalarına yansıdı.

Gümüşpala Mahallesi'nde oturan Sevda Karaman, çok sevdiği yavru kediyi bir hafta önce kaybetti. Açık unutulan pencereden atladığı anlaşılan Kedi, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Dün kızı ile markete giden Sevda Karaman, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binadan yükselen kedi sesini duyunca itfaiyeden yardım istedi. İhbarın yapıldığı adrese gelen itfaiye ekibi, kapısı zincirli binanın kilidini açtırarak içeri girdi. Elektrikleri kapalı olan binada arama yapan itfaiye erleri, yavru kediyi kısa sürede buldu. İtfaiye ile birlikte merdivenlerden çıkan Sevda Karaman ise yavru kediyi gördükten sonra önce şaşkınlık sonra da büyük sevinç yaşadı. İtfaiye erleri ile merdivenlerden inen ve "O benim kızım" diyen Sevda Karaman, bir taraftan da günlerdir apartmanda yalnız kalan kediyi sakinleştirmeye çalıştı. Binadan çıktıktan sonra ise 'Şebelek' ismini verdiği kediye sıkı sıkıya sarılan Sevda Karaman'ın kavuşma mutluluğu görmeye değerdi.