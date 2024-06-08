Avcılar'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

AVCILAR'da Filistin'e destek amacıyla binlerce kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi.

Avcılar'da saat 21.00 sıralarında, Marmara Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nın önünden başlayıp Ambarlı Meydanı'na kadar Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Cadde boyunca Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe başlayan grup, Türkçe ve İngilizce dövizler taşıdı. Avcılar Vicdan Hareketi Platformu'nun öncülük ettiği binlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Denizden nehire özgür Filistin" şeklinde sloganlar atarak Ambarlı Meydanı'na ulaştı. Burada Kuran-ı Kerim okuyan grup, daha sonra basın açıklaması yaptı.