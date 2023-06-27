Avcılar'da fatura ödeme noktasında dolandırıcılık

Avcılar'da fatura ödeme noktasında dolandırıcılık yapıldı. Fatura ödeyenler dolandırıldıklarını hatlarının kesilmesi ya da mesaj yolu ile gelen uyarılardan sonra anladı. Polis inceleme başlattı.