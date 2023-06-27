Avcılar'da fatura ödeme noktasında dolandırıcılık

Avcılar'da fatura ödeme noktasında dolandırıcılar, fatura ücretlerini toplayarak kayıplara karıştı. Faturalarını ödeyenler ise dolandırıldıklarını hatlarının kesilmesi ya da mesaj yolu ile gelen uyarılardan sonra anladı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Ödeme noktasına gelen mağdurlar iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayetler üzerine inceleme başlattı.

"YEMEĞE GİDİYORUZ DİYEREK ORTADAN KAYBOLDULAR"

Ödeme noktasına gelen mağdurlar, yaşadıkları sorunu anlatarak içeride bulunan biri kadın iki kişiden çözüm istedi. Sistemde sorun olabileceğini belirten bu kişiler bir süre mağdurları oyaladıktan sonra "Yemeğe gidiyoruz" diyerek ortadan kayboldu. Ödeme noktasında yetki belgesinin olmadığını fark eden vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayetler üzerine inceleme başlattı. Çevre esnafı Hasan Arslan, ödeme merkezini daha önce 10 yılı aşkın çalıştıran kişinin hiçbir soruna yol açmadığını, ancak çok sayıda kişinin faturaların ödenmediğini anlayınca toplandığını söyledi. Fatura ödeyen Ali Sevinç, asansörün elektriği için gelen fatura ile bir GSM şirketi faturasını buraya yatırdığını fakat ödeme yapılmadığını dile getirdi.