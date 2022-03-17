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AVCILAR'DA FABRİKADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da et işleme ve çorap fabrikasının bulunduğu binada elektrik panosundan çıkan yangın söndürüldü.

AVCILAR'da et işleme ve çorap fabrikasının bulunduğu binada elektrik panosundan çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Şehit Onbaşı Uğur Hancı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada elektrik panosunun alev alması ile başladı. Binayı dumanlar sararken, itfaiyeye haber verildi. Alt bölümünde et işleme, üst katında ise çorap fabrikası bulunan tesisteki yangına kısa sürede gelen itfaiye ekibi müdahale etti. Bu arada elektrik kurumuna da bilgi verilerek elektriği kesmesi istendi. Yangın söndürüldü, içeriye dolan duman tahliye edildi.

AVCILAR'DA FABRİKADA YANGIN

AVCILAR'DA FABRİKADA YANGIN

AVCILAR'DA FABRİKADA YANGIN

AVCILAR'DA FABRİKADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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