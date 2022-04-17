Avcılar'da fabrikada korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
 - Güncelleme:
Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

AVCILAR'da yıkama makineleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

AVCILAR'da yıkama makineleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı yıkama makineleri fabrikasının bodrum katında saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yoğun duman çıkması üzerine görevliler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri bodrum katındaki yangının çıkış noktasını belirledi. Üretim olmayan bir saatte çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.


Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title