Avcılar'da Evlilik Hazırlığı Yapan Genç Kayboldu

Avcılar'da evlilik hazırlığı yapan Ramazan Altın, gece saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Ailesi 9 gündür kayıp olan Altın için endişelenirken, kaybolduğu pazartesi akşamı mahalledeki bir pastaneden simit aldığı son görüntüleri kameralara yansıdı.

AVCILAR'da evlilik hazırlığı yapan Ramazan Altın, gece saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Ailesi 9 gündür kayıp olan Altın için endişelenirken, kaybolduğu pazartesi akşamı mahalledeki bir pastaneden simit aldığı son görüntüleri kameralara yansıdı.

Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Ramazan Altın, 10 Temmuz Pazartesi gecesi evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Altın'ın pazartesi gecesi yaşadığı mahallede bulunan pastaneden saat 03.00 sıralarında simit aldığı öğrenildi. Simit aldığı görüntüler Altın'a dair son görüntüler oldu. Altın'ın babası Ramazan Altın, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Ailesi ve nişanlısı, 15 Ekim'de düğün yapmayı planladıkları Altın'dan bir an önce haber almak istiyor.

"EĞER BİZİ GÖRÜYORSA, GERİ DÖNSÜN"

"YENİ NİŞANLANMIŞTI, DÜĞÜNÜNÜ BEKLİYORDUK"

PASTANEDEN SİMİT ALDIĞI AN KAMERADA

Ramazan Altın'ın evden ayrıldığı gece mahalledeki bir pastaneden simit aldığı ve sokakta yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta yürüyen Altın'ın, yol kenarında farları açık bir otomobile yaklaştığı görülürken, bu otomobille sokaktan ayrıldığı iddia edildi.