Avcılar'da Azerbaycanlı kadın bacağından vuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da Azerbaycanlı kadın bacağından vuruldu

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
 - Güncelleme:
Avcılar'da Azerbaycanlı kadın bacağından vuruldu

AVCILAR'da Azerbaycan uyruklu Husriyya Bayramova, evinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

AVCILAR'da Azerbaycan uyruklu Husriyya Bayramova, evinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Denizköşkler Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu Husriyya Bayramova, oturduğu dairede kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından dün saat 22.00 sıralarında tabancayla bacağından vuruldu. Sol diz kapağından yaralanan Bayramova, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sırasında Bayramova'nın yanında bulunan bir kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bayramova'nın komşusu "Saat 22.00 sıralarıydı. Silah sesi duymadık. Ekipler içeriye girdi. Giriş katta kalıyorlardı. Göçmenlermiş. Ayağından vurulmuş, yanında da bir arkadaşı vardı. Erkek arkadaşı mı vurdu? Bilmiyoruz. Ambulansa aldılar. Ayağından yaralı olduğu için bağırıyordu." dedi.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title